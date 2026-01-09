На Украине рассказали о состоянии системы водоснабжения в Киеве после ударов

В Киеве уже полностью восстановили водоснабжение после ночной атаки на столицу. Об этом сообщает вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передает украинское издание «Страна.ua».

До этого сообщалось, что Печерский и Левобережный районы Киева остались без водоснабжения после ударов России.

Также в городе в нерабочем состоянии остаются две ТЭЦ. На их восстановление потребуется один-два дня.

По этой причине мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал горожанам по возможности покинуть город, так как почти 6 тысяч квартир в настоящее время остаются без теплоснабжения.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока. Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко рассказал, что после очередной серии взрывов в Киеве зафиксировали повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов наблюдались проблемы с водо- и электроснабжением.

