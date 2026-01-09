На Украине назвали цель удара «Орешника» по Львовской области

Газовая инфраструктура Львовской области не была целью удара ракет средней дальности «Орешник». Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Новини.Live».

По словам парламентария, газовая инфраструктура региона не получила критических повреждений, фиксировались только отдельные последствия взрывной волны. При этом удар «Орешника» был направлен на другой объект, не связанный с газоснабжением, отметил депутат.

Утром 9 января Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могло стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев напомнил Каллас, что против «Орешника» нет ПВО.