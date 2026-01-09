Размер шрифта
На Украине рассказали о ситуации с киевскими ТЭЦ

В Киеве после серии взрывов две ТЭЦ остаются в нерабочем состоянии
Две ТЭЦ остаются в нерабочем состоянии после серии взрывов в Киеве. На их восстановление потребуется один-два дня, сообщило украинское издание «Новости.LIVE», ссылаясь на источники в киевских властях.

По их словам, ремонт ТЭЦ-5 может продлиться двое суток, а ТЭЦ-6 может быть отремонтирована уже через сутки. Управляющим компаниям поручено слить воду систем зданий, получающих ресурсы от этих ТЭЦ. Отмечается, что ТЭЦ-4 уже начала циркуляцию теплоносителя.

Объекты водоснабжения города уже восстановлены, там проводятся работы по увеличению давления в системе.

Днем мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве почти шесть тысяч многоквартирных домов остались без тепла.

Градоначальник призвал по возможности временно выехать за город туда, где есть альтернативные источники питания. Он добавил, что ночная атака по Киеву была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в свою очередь сообщила, что в столице более полумиллиона человек остались без света. По словам чиновницы, без света также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области. Отключения света фиксируются и в «отдельных населенных пунктах в большинстве областей» страны.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский заслужил удар «Орешником» по Украине.

