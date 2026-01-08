Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

После крушения вертолета в Пермском крае завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета Robinson в Пермском крае 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27578371_rnd_7",
    "video_id": "record::b05777cc-ed8a-45d5-ae0f-a476a0cbaca4"
}

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения частного вертолета Robinson в Пермском крае. Об этом ТАСС рассказали в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

7 января двухместный частный вертолет разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе.

По данным ГУ МЧС России по региону, в результате крушения два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Telegram-канал Baza написал, что в вертолете находились пермский миллионер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков.

По факту происшествия организована проверка.

Ранее появились кадры крушения вертолета в Пермском крае.
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+