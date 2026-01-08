После крушения вертолета в Пермском крае завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения частного вертолета Robinson в Пермском крае. Об этом ТАСС рассказали в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

7 января двухместный частный вертолет разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе.

По данным ГУ МЧС России по региону, в результате крушения два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Telegram-канал Baza написал, что в вертолете находились пермский миллионер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков.

По факту происшествия организована проверка.

Ранее появились кадры крушения вертолета в Пермском крае.