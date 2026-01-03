Размер шрифта
Новости. Общество

В аэропорту Московского региона ввели временные ограничения

Аэропорт Жуковского ввел временные ограничения
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Жуковского (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

До этого ограничения на полеты ввел аэропорт аэропорт Волгограда. Впоследствии сегодня, 3 января, все ограничения на прием и вылет воздушных судов были сняты.

2 января из-за введенных временных ограничений в московском аэропорту Домодедово задержано 10 рейсов авиакомпании S7 Airlines. В результате задержек пострадали около 1600 пассажиров, для которых было организовано предоставление прохладительных напитков.

Также утром 2 января Кореняко предупредил об ограничениях в аэропорту Оренбурга. Согласно словам представителя Росавиации, в это время два самолета были отправлены на запасной аэродром. Позднее ограничения были сняты.

По информации Минобороны, за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 64 беспилотника ВСУ. Больше всего — 20 — было сбито над территорией Самарской области. По восемь беспилотников сбили над Воронежской и Саратовской областями, а еще семь — над Московским регионом.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

