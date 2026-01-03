Размер шрифта
Во Внуково ввели временные ограничения

Росавиация: ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во Внуково
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщил преставитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Ограничения на полеты чаще всего вводят в регионах, подвергающихся атаке вражеских беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января сообщил об уничтожении БПЛА, летевшего в сторону Москвы. Информации о разрушениях или о пострадавших на данный момент не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Курской областью.

