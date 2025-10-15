На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина с именем, состоящим из 2253 слов, попал в книгу рекордов Гиннеса

CNN: новозеландец с именем из 2253 слов установил рекорд Гиннесса
true
true
true
close
Laurence Watkins

Мужчина из Новой Зеландии с именем, состоящим из 2253 слов, попал в книгу рекордов Гиннеса, пишет CNN.

Как рассказал, 60-летний Лоуренс Уоткинс из Окленда, чтобы произнести его полное имя, требуется около 20 минут. В нем — 2253 слова, и именно оно принесло ему звание обладателя самого длинного имени в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

Свое необычное имя мужчина придумал в 1990 году. Урожденный Лоуренс Грегори Уоткинс, он был вдохновлен телешоу «Хотите верьте, хотите нет!» и книгой рекордов, которую прочитал «от корки до корки». Решив, что особых талантов у него нет, он выбрал оригинальный путь — создать самое длинное имя в мире.

В течение месяца он собирал имена из самых разных источников — от латинских и староанглийских до самоанских, китайских и японских, находя вдохновение даже в словаре маори. После юридической процедуры в Высоком суде Окленда в 1990 году Уоткинс официально получил свое новое имя, напечатанное на шести страницах

На своей первой свадьбе в 1991 году Уоткинс даже включил аудиозапись своего имени, чтобы гости не заскучали, пока церемония длилась 20 минут.

В повседневной жизни он представляется просто — Лоуренс Алон Элой Уоткинс, а в подписи использует вариант Уоткинс V, указывая на пятое поколение семьи. Несмотря на скепсис окружающих, Уоткинс гордится своим достижением:

«Приятно иметь что-то уникальное. Я просто хотел оставить след — и сделал это по-своему», — прокомментировал он

Теперь по новым законам Новой Зеландии подобное имя зарегистрировать больше нельзя, так что рекорд Уоткинса останется непобитым.

Ранее в Австралии женщина установила рекорд Гиннесса по количеству подтягиваний за час.

