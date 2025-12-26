На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, что нельзя делать на утро после празднования Нового года

Врач Альмасри: после празднования Нового года нельзя посещать баню
true
true
true
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

На утро после празднования Нового года нельзя ходить в баню или сауну, поскольку это может грозить падением в обморок из-за аритмии. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Али Альмасри.

«Опохмеляться новой дозой спиртного нельзя, это продлевает интоксикацию и перегружает поджелудочную железу. Пить утром много кофе тоже не стоит, этот напиток лишь усилит обезвоживание и тахикардию», — добавил врач.

По его словам, не стоит также пить аспирин вместе с алкогольными напитками, потому что это может привести к желудочному кровотечению. Альмасри призвал обращаться к специалисту при появлении рвоты с примесью крови, рези в животе и внезапного пожелтения кожи.

Он также добавил, что привести себя в чувство после праздника поможет обильное питье и сон.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко до этого говорил, что во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать и контролировать артериальное давление. По его словам, это особенно касается тех людей, у которых, помимо высоких цифр артериального давления, есть нарушения ритма.

Ранее стало известно, сколько россиян встречали Новый год в необычных местах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами