На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Несколько десятков тысяч жителей Чернигова остались без электричества

В Чернигове десятки тысяч жителей города остались без электричества
true
true
true
close
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

В Чернигове без электричества остались несколько десятков тысяч жителей из-за повреждений энергетических объектов. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале..

«Несколько десятков тысяч абонентов были обесточены», — написал он.

Чаус также пояснил, что в области в одном из сел Сновской общины был поврежден энергообъект. Поэтому несколько населенных пунктов осталось без света, уточнил он. Проблема с электроэнергией сохраняется в регионе не один день.

24 декабря в Telegram-канале компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в Черниговской области повреждение получил важный энергообъект, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии.

Вечером 23 декабря украинское издание «Страна.ua» также заявляло, что часть Чернигова осталась без света после вечернего удара беспилотного летательного аппарата по объекту критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в одной из областей Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами