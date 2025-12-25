Несколько десятков тысяч жителей Чернигова остались без электричества

В Чернигове десятки тысяч жителей города остались без электричества

В Чернигове без электричества остались несколько десятков тысяч жителей из-за повреждений энергетических объектов. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале..

«Несколько десятков тысяч абонентов были обесточены», — написал он.

Чаус также пояснил, что в области в одном из сел Сновской общины был поврежден энергообъект. Поэтому несколько населенных пунктов осталось без света, уточнил он. Проблема с электроэнергией сохраняется в регионе не один день.

24 декабря в Telegram-канале компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в Черниговской области повреждение получил важный энергообъект, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии.

Вечером 23 декабря украинское издание «Страна.ua» также заявляло, что часть Чернигова осталась без света после вечернего удара беспилотного летательного аппарата по объекту критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в одной из областей Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.