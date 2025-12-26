Размер шрифта
Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной

Румыния подняла два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за беспилотников
Andreea Alexandru/AP

В ночь на пятницу, 26 декабря, Румыния подняла в небо два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги, которая была объявлена из-за приближения группы беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны страны.

«В ночь с 25 на 26 декабря, в 1:05 (2:05 мск. — «Газета.Ru»), два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешть поднялись в воздух для наблюдения за воздушной обстановкой в приграничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча. Система воздушного наблюдения министерства национальной обороны выявила группы беспилотников», — сказано в сообщении.

По информации министерства, несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не было, обломков воздушных объектов на территории страны не найдено.

В начале декабря румынский президент Никушор Дан заявил, что Румыния не обладает достаточным количеством противодроновых средств на востоке страны.

В конце ноября военно-воздушные силы Румынии зафиксировали вторжение беспилотников в воздушное пространство страны. На перехват были отправлены четыре самолета-истребителя, которые не сбили воздушную цель.

Ранее в Румынии перехватили БПЛА.

