На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кабмин подготовил новые меры защиты граждан от кибермошенников

Кабмин подготовил второй пакет мер защиты граждан от кибермошенников
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Правительство РФ разработало второй пакет мер защиты граждан страны от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС.

«Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью», — сказал он.

Одной из мер станет запрет на международные входящие звонки без согласия абонента.

До этого сообщалось, что мошенники стали рассылать российским гражданам сообщения от лица знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя», под ней оставлена ссылка, якобы ведущая на снимок. Через ссылку на «совместное фото» злоумышленники заражают устройство потенциальной жертвы, устанавливая на него вредоносный файл.

Недавно жительница Чувашии стала жертвой мошенников, передав им пять миллионов рублей. По данным полиции, местной жительнице сообщили о посылке и попросили назвать код из сообщения.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит взлом аккаунта в «Госуслугах».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами