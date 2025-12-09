Кабмин подготовил новые меры защиты граждан от кибермошенников

Правительство РФ разработало второй пакет мер защиты граждан страны от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС.

«Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью», — сказал он.

Одной из мер станет запрет на международные входящие звонки без согласия абонента.

До этого сообщалось, что мошенники стали рассылать российским гражданам сообщения от лица знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя», под ней оставлена ссылка, якобы ведущая на снимок. Через ссылку на «совместное фото» злоумышленники заражают устройство потенциальной жертвы, устанавливая на него вредоносный файл.

Недавно жительница Чувашии стала жертвой мошенников, передав им пять миллионов рублей. По данным полиции, местной жительнице сообщили о посылке и попросили назвать код из сообщения.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит взлом аккаунта в «Госуслугах».