В ЦБ заявили, что «перегнули палку» при борьбе с мошенничеством

Банк России «перегнул палку» в ситуации с необоснованной блокировкой счетов россиян при борьбе с мошенничеством. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По ее словам, жалобы на мошенничество «серьезно упали», при этом граждане стали чаще жаловаться на необоснованную блокировку счетов.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», — сказала Набиуллина.

Центробанк 13 ноября утвердил шесть новых признаков мошеннических переводов. Под подозрение попадут крупные переводы самому себе с последующей отправкой от 200 тыс. рублей людям, с которыми не было операций полгода. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», советуют россиянам воздержаться от совершения нетипичных для себя переводов и подтверждать крупные операции, чтобы не попасть под блокировки. Что делать, если перевод все же был заблокирован, — в нашем материале.

