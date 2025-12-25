На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В порту Темрюка выросла площадь пожара после атаки БПЛА

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла до 4 тысяч кв. м
Павел Михеев/РИА Новости

Площадь возгорания в порту Темрюка после атаки беспилотников увеличилась до 4 тысяч кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Возгорание охватило два резервуара с нефтепродуктами. Утром на место для усиления группировки прибыл пожарный поезд. В ликвидации последствий происшествия участвуют 99 человек и 26 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ночь на четверг оперштаб Краснодарского края сообщил, что атака беспилотников привела к возгоранию двух резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка. По его информации, пострадавших нет, а утечки нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не зафиксировано.

Утром в четверг Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь над российскими регионами был уничтожен 141 беспилотник.

Ранее украинские беспилотники атаковали предприятия в Самарской области.

Атаки БПЛА на Россию
