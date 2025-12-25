На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Площадь пожара в бизнес-центре на юге Москвы увеличилась

МЧС: площадь пожара в БЦ «Варшавская плаза» выросла до 300 кв.метров
Площадь пожара в бизнес-центре «Варшавская Плаза» на юге Москвы увеличилась до 300 кв. метров. Огонь охватил три этажа здания — горят помещения с четвертого по шестой этаж, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Спасатели эвакуировали из здания около 100 человек, уточнили в МЧС. На месте происшествия месте работают 65 пожарных и 18 единиц техники. По состоянию на 10.17 мск пожар был локализован, открытое горение ликвидировано, уточнили в МЧС.

О возгорании в бизнес-центре на Варшавском шоссе, д.26 сообщалось ранее. На опубликованных очевидцем кадрах можно увидеть, что горит одно из помещений центра. Пламя вырывается из окна.

Накануне загорелся цветочный склад возле Рижского рынка в Москве. Уточнялось, что огонь охватил деревянные конструкции на первом этаже здания. Информация о причинах возгорания пока не поступала. Открытое горение было ликвидировано на 180 кв. метрах.

Ранее на складе в Новосибирске произошел крупный пожар.

