Песков: Путин каждый день получает доклады военных о ситуации на фронте

Президенту России Владимиру Путину ежедневно предоставляется информация о текущей обстановке на передовой от военного руководства. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

«Он закончил подготовку к прямой линии в начале третьего утра. И, как я узнал на утро, он еще после этого принимал доклады наших военачальников по положению дел на фронтах, что он получает каждый день, делает каждый день», — сказал Песков.

Накануне Путин, находясь в Министерстве обороны РФ, выразил гордость за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он подчеркнул, что они обеспечивают защиту России и ее граждан.

Объединенная прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России состоится 19 декабря в Гостином дворе Москвы, начало запланировано на полдень по московскому времени. С момента старта приема вопросов от граждан 4 декабря и по текущий момент поступило свыше 2 миллионов обращений. Обработка и анализ этих вопросов, как и в 2024 году, будут осуществляться с использованием технологии GigaChat.

Ранее Путин заявил, что при отказе Украины от диалога Россия добьется своего военным путем.