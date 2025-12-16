Отца напавшего на школу в Одинцово узнал о трагедии от журналистов

Осторожно, новости: отец напавшего на школу в Одинцово узнал об этом из СМИ

Отец девятиклассника, который организовал нападение на школу в Одинцово Московской области, узнал о произошедшем из СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина заявил, что подробностей случившегося не знает, следует из материала.

«Сейчас он едет в отделение к сыну. С чем могло быть связано нападение, он также не знает — мужчина не связал это с травлей или другими факторами», — сказано в посте.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.