Путин попросил СПЧ предложить идеи по улучшению законов о миграции

Путин попросил СПЧ проработать идеи по улучшению в сфере миграционной политики
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился СПЧ с просьбой представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере миграции. Об этом он сказал на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

«Для меня очень важна эта обратная связь. Вы сейчас ее как бы даете. Спасибо большое, и ждем тогда ваших предложений по совершенствованию нормативной базы», — сказал глава государства.

6 декабря лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что необходимо четко сформулировать критерии для переезда мигрантов в Россию — если этого не сделать, произойдет «массовый завоз». Таким образом он прокомментировал президентский указ о создании комфортных условий для переезда иностранных граждан, обладающих достижениями в ключевых сферах для страны.

Владимир Путин 9 декабря провел традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Мероприятие проходило в комбинированном формате — частично очно и по видеосвязи. Путин принял участие в заседании дистанционно из Кремля. Вместе с российским лидером к заседанию подключились председатель СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее Путин признался, что ему редко удается прогуляться по Москве.

