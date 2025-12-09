Путин признался, что ему редко удается прогуляться по Москве

Путин заявил, что редко гуляет по Москве, и поручил решить проблему с самокатами

Президент России Владимир Путин заявил, что ему редко удается прогуляться по Москве, и пообещал поручить МВД подготовить предложения по регулированию движения курьеров на самокатах и велосипедах. Его слова передает РИА Новости.

Президент отреагировал на жалобу члена СПЧ Марины Ахмедовой о проблемах с средствами индивидуальной мобильности на тротуарах. Путин подтвердил, что понимает обеспокоенность граждан, и пообещал дать соответствующие поручения.

«Мне редко удается погулять по Москве, это правда. Я, может быть, так остро этого не чувствую, но я понимаю, о чем вы говорите», — сказал глава государства на заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Во время встречи Путин также поддержал предложение скорректировать порядок приема в российские школы детей соотечественников, переехавших в РФ из-за рубежа, если русский язык для них является родным. Инициативу выдвинул глава СПЧ Валерий Фадеев, предложив упростить процедуру зачисления таких детей.

Ранее Путин поручил направить ему предложения для «новогоднего помилования».