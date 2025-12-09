Заседание по делу олигарха Коломойского отменили из-за болезни судьи

На Украине снова отменили судебное заседание по делу олигарха Коломойского

Судебное заседание по делу украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) снова отменили по причине болезни судьи. Об этом сообщает интернет-издание «Страна» со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Накануне заседание было перенесено из-за поломки машины конвоя. Ранее Коломойский анонсировал, что хочет сделать на суде некое важное заявление.

Олигарха задержали и заключили под стражу в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами Приватбанка и организации покушения на юриста зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы. 14 сентября стало известно, что Коломойского лишили гражданства Кипра.

В марте прошлого года суд взыскал в доход Российской Федерации активы, принадлежащие Коломойскому. Решение было принято в связи с административным иском заместителя генерального прокурора РФ к Коломойскому и связанным с ним лицам. Поводом для иска стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки.