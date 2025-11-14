На Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

Экс-чиновник обвиняется в получении взятки. Дело было сформировано по результатам совместного расследования двух антикоррупционных ведомств Украины.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президент Украины Владимира Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее в США заявили, что коррупционные скандалы подрывают позиции Зеленского.