Суд изъял в доход государства особняк экс-замглавы МО Иванова в центре Москвы

Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ особняк экс-замминистра обороны Тимура Иванова в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обратить в доход государства... помещение площадью 646,5 квадратных метра по адресу: город Москва, переулок Чистый, дом 4, стр. 1, пом. 1/1», — огласила решение судья.

Уточняется, что кадастровая стоимость недвижимости равна около 136,065 млн рублей.

26 ноября стало известно, что бывший заместитель министра обороны России, признанный ранее банкротом, согласен передать в доход государства усадьбу «Панкратово» в Тверской области стоимостью свыше 800 млн рублей. Адвокат Иванова Мурад Мусаев подчеркнул, что усадьба никогда не принадлежала лично Иванову.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее у экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».