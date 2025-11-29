Аэропорты Волгограда и Краснодара возобновили работу

В аэропортах Волгограда и Краснодара сняты ограничения на прием самолетов

В аэропортах Волгограда и Краснодара (Пашковский) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были установлены около пяти утра.

Кореняко заверил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в период с 7:00 до 8:00 дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Волгоградской областью.

Telegram-канал SHOT сообщал, что над Волгоградом произошли взрывы на фоне атаки беспилотников. Звуки взрывов были слышны в центре и на севере города.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 103 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.