В Минобороны сообщили о ликвидации беспилотников над Волгоградской областью

Минобороны: силы ПВО за час сбили пять дронов над Волгоградской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 29 ноября сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Волгоградской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что дроны были перехвачены в период с 7:00 до 8:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Telegram-канал SHOT сообщал, что над Волгоградом произошли взрывы на фоне атаки беспилотников. Звуки взрывов были слышны в центре и на севере города.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 103 украинских беспилотника самолетного типа. Большинство из них — 26 БПЛА — были сбиты над Белгородской областью

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.