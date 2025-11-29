На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны сообщили о ликвидации беспилотников над Волгоградской областью

Минобороны: силы ПВО за час сбили пять дронов над Волгоградской областью
true
true
true
close
РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 29 ноября сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Волгоградской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что дроны были перехвачены в период с 7:00 до 8:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Telegram-канал SHOT сообщал, что над Волгоградом произошли взрывы на фоне атаки беспилотников. Звуки взрывов были слышны в центре и на севере города.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 103 украинских беспилотника самолетного типа. Большинство из них — 26 БПЛА — были сбиты над Белгородской областью

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.

