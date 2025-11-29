Аэропорты Волгограда и Краснодара приостановили работу

Росавиация: в аэропортах Волгограда и Краснодара введены ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Кореняко уточнил, что ограничения введены в дополнение к действующему порядку, в рамках которого полеты гражданских самолетов в аэропорту Краснодара могут осуществляться с 9:00 до 19:00 мск, а интенсивность приема и отправки судов составляет не более пяти в час.

Несколькими часами ранее аналогичные меры приняли в аэропорту Тамбова. По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.