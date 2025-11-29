Минобороны сообщило о перехвате более 100 украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 26 дронов были сбиты над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом, 11 — над Рязанской областью и еще 11 — над Краснодарским краем.

Кроме того, системы ПВО уничтожили пять БПЛА над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской. По одному беспилотнику также было перехвачено над Астраханской и Волгоградской областями, в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

Несколькими часами ранее на территории Липецка и шести муниципалитетов Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что сирены звучат в Долгоруковском, Липецком, Задонском, Хлевенском, Тербунском и Воловском муниципальных округах.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.