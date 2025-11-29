На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Волгоградом произошли взрывы на фоне атаки беспилотников

SHOT: в Волгограде сработали системы ПВО, произошло не менее 8 взрывов
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Над Волгоградом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Взрывы прямо сейчас гремят над Волгоградом. ПВО уничтожает ВСУшные БПЛА», — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что к текущему моменту в городе произошли не менее восьми взрывов. При этом звуки были слышны в центре и на севере Волгограда. Атака, по словам авторов публикации, продолжается уже более часа.

Помимо этого, о взрывах сообщили жители города Волжский. По словам очевидцев, над городом сбили несколько беспилотников.

На данный момент официальной информации от представителей местных властей не поступало. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

По его словам, в Таганроге в результате атаки дрона повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий.

Ранее на Кубани на территории Афипского НПЗ произошел пожар из-за атаки дронов.

