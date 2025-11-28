Сильный пожар возник в многоэтажке на юге Москвы

Пожар ликвидировали на 13-м этаже в доме на юге Москвы

Сильный пожар возник в многоквартирном доме на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Огонь возник в многоквартирном доме на улице Борисовские пруды. По информации очевидцев, загорелась квартира на 13-м этаже дома, подъезд обесточили.

Позднее пожарные потушили возгорание на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, в квартире, где возник пожар, никого не было.

24 ноября сообщалось, что возгорание проводки в автомобиле привело к пожару на парковке на севере Москвы.

Двумя днями ранее семь автомобилей и два мотоцикла сгорели в результате поджога в Москве на Донецкой улице.

19 ноября стало известно о пожаре в московском отеле Radisson, из здания эвакуировали около 400 человек.

В тот же день пожар произошел в элитном ЖК в центре Москвы.

Ранее в Гонконге произошел самый масштабный за 17 лет пожар в высотных жилых домах.