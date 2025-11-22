В Москве в результате поджога сгорели 7 автомобилей и 2 мотоцикла

Семь автомобилей и два мотоцикла сгорели в результате поджога в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел в ночь на 22 ноября. Неизвестный поджег помойку во дворе дома на Донецкой улице. Огонь перекинулся на машины. Сгорели семь автомобилей и два мотоцикла. Спасатели ликвидировали огонь», — сообщает канал.

Отмечается, что поджигателя ищут правоохранители. Пострадавших нет.

