Число жертв мощнейшего пожара в Гонконге увеличилось до 44

SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 44
true
true
true

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 44. Об этом сообщает The South China Morning Post (SCMP).

По последним данным, среди погибших один пожарный. Еще 279 человек остаются пропавшими без вести, а 45 пострадавших — в тяжелом состоянии. Возгорание в трех из семи зданий удалось потушить спустя 10 часов, еще четыре охвачены огнем.

Власти назвали быстрое распространение огня «необычным». В комплексе обнаружили пенополистирол (материал из воздуха (98%) и пластика, который используется как утеплитель и упаковочный материал).

Накануне в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. чел. Возгорание началось в местном караоке-баре, а затем пламя перекинулось на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень пожарной опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Ранее в Индонезии купол храма обрушился из-за пожара.

