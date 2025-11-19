На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве произошел мощный пожар в элитном ЖК

МЧС: в центре Москвы произошел пожар в многоэтажном жилом доме
В центре Москвы произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщило столичное управление МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь разгорелся в квартире на 17-м этаже здания, расположенного на 2-й Звенигородской улице.

«На месте работают 12 сотрудников и 3 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, пожар произошел в элитном жилом комплексе (ЖК) Lucky. При этом возгорание началось в одной из дорогостоящих квартир, утверждают журналисты.

Утром 19 ноября в Москве произошел пожар в отеле Radisson Blu Олимпийский, в связи с чем из здания эвакуировали около 400 человек. Днем МЧС сообщило о ликвидации возгорания. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в центре Москвы произошел пожар в строящемся пятиэтажном здании.

