Пожар в отеле Radisson в центре Москвы потушили

В МЧС сообщили о ликвидации возгорания в Radisson Blue Олимпийский

Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в центре Москвы ликвидировали. Об этом сообщили в столичном ГУМЧС.

«На месте работают 39 сотрудников и 10 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — отметили в ведомстве.

В администрации гостиницы уточнили ТАСС, что задымление возникло на первом этаже и сведений о заблокированных постояльцах нет. В отеле добавили, что подробной информации пока не поступало.

Пожар в отеле на Самарской улице начался утром 19 ноября. Из здания эвакуировали около 400 человек. Пострадавших среди них нет.

На прошлой неделе из расположенного в центре Москвы элитного отеля Azimut экстренно эвакуировали 700 человек. Ранним утром в отеле на Олимпийском проспекте раздалась пожарная сигнализация.

В связи с инцидентом свыше 700 постояльцев попросили срочно эвакуироваться. Среди них было много детей, прибывших на театральный фестиваль LT FEST. При этом очевидцы утверждали, что запаха гари или дыма они не чувствовали.

