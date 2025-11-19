На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар в отеле Radisson в центре Москвы потушили

В МЧС сообщили о ликвидации возгорания в Radisson Blue Олимпийский
true
true
true
close
Radisson Hotel Group

Возгорание в отеле Radisson Blue Олимпийский в центре Москвы ликвидировали. Об этом сообщили в столичном ГУМЧС.

«На месте работают 39 сотрудников и 10 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — отметили в ведомстве.

В администрации гостиницы уточнили ТАСС, что задымление возникло на первом этаже и сведений о заблокированных постояльцах нет. В отеле добавили, что подробной информации пока не поступало.

Пожар в отеле на Самарской улице начался утром 19 ноября. Из здания эвакуировали около 400 человек. Пострадавших среди них нет.

На прошлой неделе из расположенного в центре Москвы элитного отеля Azimut экстренно эвакуировали 700 человек. Ранним утром в отеле на Олимпийском проспекте раздалась пожарная сигнализация.

В связи с инцидентом свыше 700 постояльцев попросили срочно эвакуироваться. Среди них было много детей, прибывших на театральный фестиваль LT FEST. При этом очевидцы утверждали, что запаха гари или дыма они не чувствовали.

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре на турецком курорте Карталкая.

