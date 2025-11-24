На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На севере Москвы сгорели несколько машин

Возгорание проводки в автомобиле привело к пожару на парковке на севере Москвы
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На севере Москвы сгорели несколько автомобилей. Об этом, ссылаясь на источник в оперативных службах столицы, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в одной из автомашин на парковке в Старокоптевском переулке произошло замыкание проводки, вызвавшее пожар. Огонь перекинулся на рядом стоящие рядом транспортные средства.

В настоящее время устанавливаются количество сгоревших машин и площадь пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

22 ноября стало известно, что семь автомобилей и два мотоцикла сгорели в результате поджога в Москве на Донецкой улице. Полиция задержала поджигателя.

За день до этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге сгорел лимузин Rolls-Royce, принадлежащий компании актрисы Софьи Аржаковской.

Ранее в Петербурге подросток поджег полицейскую машину.

