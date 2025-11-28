На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гонконге выросло число погибших в результате пожара

«Синьхуа»: число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга достигло 94
Tyrone Siu/Reuters

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 94. Об этом пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные пожарной службы.

27 ноября газета South China Morning Post называла другие цифры: 83 погибших, 76 пострадавших. По данным издания, жилой комплекс мог загореться в том числе в результате халатного отношения рабочего, который закурил во время реконструкции.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для минимизации ущерба. Также он выразил сочувствие пострадавшим.

Ранее Путин обратился к Си Цзиньпину после пожара в Гонконге.

