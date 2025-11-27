Путин обратился к Си Цзиньпину после пожара в Гонконге

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями пожара в Гонконге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в специальном административном районе Гонконг», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин попросил Си Цзиньпина передать слова сочувствия и поддержки родным тех, кто не выжил в трагедии, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

26 ноября в Гонконге произошел крупный пожар, охвативший сразу несколько высоток жилого комплекса в районе Тай По, где проживают около четырех тысяч человек. Инцидент назвали самым масштабным за последние 17 лет и присвоили ему высший уровень опасности. Большинство жителей было оперативно эвакуировано спасателями.

Председатель КНР призвал местные власти предпринять все необходимые меры для минимизации последствий происшествия и выразил соболезнования пострадавшим.

Ранее в МИД России заявили, что пострадавших россиян при пожаре в Гонконге нет.