На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин обратился к Си Цзиньпину после пожара в Гонконге

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями пожара в Гонконге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в специальном административном районе Гонконг», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин попросил Си Цзиньпина передать слова сочувствия и поддержки родным тех, кто не выжил в трагедии, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

26 ноября в Гонконге произошел крупный пожар, охвативший сразу несколько высоток жилого комплекса в районе Тай По, где проживают около четырех тысяч человек. Инцидент назвали самым масштабным за последние 17 лет и присвоили ему высший уровень опасности. Большинство жителей было оперативно эвакуировано спасателями.

Председатель КНР призвал местные власти предпринять все необходимые меры для минимизации последствий происшествия и выразил соболезнования пострадавшим.

Ранее в МИД России заявили, что пострадавших россиян при пожаре в Гонконге нет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами