Названа возможная причина возгорания ЖК в Гонконге

SCMP: пожар в ЖК в Гонконге мог начаться после того, как закурил рабочий

Жилой комплекс Wang Fuk Cour в Гонконге мог загореться в том числе в результате халатного отношения рабочего, который закурил во время реконструкции. Об этом сообщает The South China Morning Post (SCMP).

«Подозрения сразу же пали на уровень огнестойкости строительных лесов, быстрое распространение горящего мусора, переносимого ветром, и предполагаемое безответственное курение рабочими, участвующими в масштабной реконструкции жилого комплекса в Тай По, который состоит из восьми 31-этажных блоков», — говорится в материале.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Возгорание началось в местном караоке-баре, а затем пламя перекинулось на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень пожарной опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для минимизации ущерба. Также он выразил сочувствие пострадавшим.

По последним данным, 44 человека спасти не удалось. Еще 279 человек остаются пропавшими без вести, а 45 пострадавших — в тяжелом состоянии.

Ранее в Индонезии купол храма обрушился из-за пожара.