Число погибших в результате пожара в Гонконге достигло 83

Число жертв из-за пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 83

Число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге достигло 83. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, пострадали 76 человек.

До этого стало известно, что жилой комплекс мог загореться в том числе в результате халатного отношения рабочего, который закурил во время реконструкции.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для минимизации ущерба. Также он выразил сочувствие пострадавшим.

Ранее Путин обратился к Си Цзиньпину после пожара в Гонконге.