В Гонконге выросло число погибших при пожаре в жилом комплексе

HK01: число погибших при пожаре в ЖК Гонконга выросло до 36

Число погибших при пожаре в жилом комплексе (ЖК) Гонконга выросло до 36. Об этом сообщает местный портал HK01 со ссылкой на главу администрации города Джона Ли (Ли Цзячао).

«Джон Ли заявил, что в результате пожара погибли 36 человек, с 279 не удается выйти на связь, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии», — отмечается в сообщении.

26 ноября произошел пожар в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге. Огонь охватил несколько высотных зданий. Пожар признали самым сильным за последние 17 лет. Большинство людей удалось эвакуировать из горящих высоток.

До этого сообщалось, что 13 человек погибли, 22 пострадали. Известно, что в одном из горящих зданий находится более 100 животных. На месте работают 767 пожарных и 400 полицейских. Пожару присвоили пятый — самый высокий — уровень опасности.

Предварительно известно, что возгорание началось в местном караоке-баре, пламя быстро перекинулось на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг зданий комплекса.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные власти сделать все возможное для «минимизации жертв и ущерба». Также он выразил соболезнования семьям погибших и сочувствие тем, кто пострадал в результате пожара.

