В Секретной службе высказались об интересе стрелявшего в нацгвардейцев к Белому дому

WP: стрельба в Вашингтоне не была направлена против Белого дома

Секретная служба США не видит признаков того, что стрельба в Вашингтоне была направлена против Белого дома, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на ее представителя Энтони Гульельми.

Он отметил, что у стрелявшего не было «интереса в отношении Белого дома», а сотрудники ведомства не открывали по нему огонь.

Директор ФБР Кэш Патель назвал произошедшее «отвратительным» и заявил, что инцидент будет рассматриваться как нападение на сотрудника федеральных правоохранительных органов.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. При этом были ранены двое нацгвардейцев, которые патрулировали район. После препирательств им удалось усмирить нападавшего и взять его под стражу.

Сейчас служащие Нацгвардии в критическом состоянии. Подозреваемый был задержан, а Белый дом перевели в режим изоляции. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен, но «заплатит очень высокую цену». Он также попросил Пентагон направить еще 500 служащих Нацгвардии в столицу.

Ранее морпехи обстреляли кортеж вице-президента США.

