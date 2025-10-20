Залпы с пляжа: американские морпехи обстреляли кортеж вице-президента США

В Калифорнии выпущенный военными артиллерийский снаряд зацепил машину и мотоцикл патрульных, охранявших вице-президента страны Джей Ди Вэнса на праздновании 250-летия морской пехоты. Губернатор штата Гэвин Ньюсом незадолго до этого потребовал закрыть дорогу, где стоял кортеж. Хотя военные утверждали, что это место безопасно.

Фрагменты артиллерийского снаряда упали на автомобиль и мотоцикл Калифорнийского дорожного патруля, входивших в группу охраны вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в Калифорнии, пишет The New York Times. Это произошло во время показательных стрельб на военном параде на базе Кэмп-Пендлтон в округе Сан-Диего.

Транспортные средства припарковали на съезде с крупной автомагистрали Interstate 5 после сопровождения кортежа Вэнса, когда 155-миллиметровый снаряд нештатно разорвался над дорогой. Офицеры не пострадали в результате инцидента.

Один из патрульных в своем отчете рассказал, как «что-то похожее на камешки ударилось о его мотоцикл и упало рядом с ним». Еще двое офицеров сообщили, что пятисантиметровый осколок попал в капот их патрульной машины и оставил небольшую вмятину . В отчете говорится, что рядом с мотоциклом на дороге найдена шрапнель.

Учения, предусматривавшие стрельбу примерно 60 снарядами 155 мм, прекратили после преждевременного разрыва снаряда. Дорогу открыли после того, как полицейские проверили ее на наличие осколков и ничего не нашли.

Стрельбы были частью более масштабных учений, приуроченных к 250-летию Корпуса морской пехоты США. На учениях кроме Вэнса присутствовал глава Пентагона Пит Хегсет.

Военные проводят расследование

Представитель Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне подполковник Линдси Пирек рассказала, что военные проводят расследование. Они намерены установить причину разрыва боеприпаса.

Действующий офицер морской пехоты США, прослуживший более 20 лет в артиллерии, отметил, что преждевременные разрывы снарядов происходят крайне редко. По его словам, вероятнее всего, это произошло из-за неисправности взрывателя (устройство, приводящее снаряд в действие).

Опрошенные газетой военные на анонимных условиях назвали странным то, что военные решили в этот раз стрелять боевыми артиллерийскими снарядами с пляжа Уайтс-Бич . По их словам, до этого подготовка с использованием гаубиц в Кэмп-Пендлтоне проходила только на одобренных артиллерийских полигонах и это было «более безопасным вариантом».

В Калифорнийском дорожном патруле считают ситуацию необычной.

«Крайне редко на действующих автомагистралях проводятся учебные стрельбы или взрывы», — приводит Axios слова начальника пограничного отдела полиции штата Калифорния Тони Коронадо.

Представители Вэнса, Белого дома и Пентагона не ответили на просьбу журналистов портала прокомментировать инцидент.

Губернатор требовал от военных не стрелять над дорогой

Губернатор Калифорнии перед мероприятием выступил против плана проводить стрельбы над межштатной автомагистралью Interstate 5 и поручил закрыть участок протяженностью 27 км. При этом военные рекомендовали не закрывать этот участок, настаивая на безопасности стрельб.

Ньюсом отметил, что планы по стрельбе над Interstate 5, являющейся главной транспортной артерией Западного побережья США, могут представлять опасность для автомобилистов на участке между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Его решение закрыть дорогу привело к большим пробкам, так как ей ежедневно пользуются около 80 тыс. автомобилистов, но, возможно, спасло кому-то жизнь.

«Мы любим наших морских пехотинцев и в долгу перед Кэмп-Пендлтоном, но в следующий раз вице-президент и Белый дом не должны так безрассудно распоряжаться жизнями людей ради своих тщеславных проектов», — сказал Ньюсом.

Морская пехота США была создана осенью 1775 года после принятия соответствующей резолюции американским конгрессом. Является одним из шести родов войск США. В основные задачи корпуса входят высадка и преодоление обороны противника в прибрежной зоне. У морпехов есть собственные бронетанковые, артиллерийские и авиационные средства.