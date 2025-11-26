Аэропорт Калуги приостановил работу

В калужском аэропорту Грабцево временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях опубликован в 22:49.

Прошлой ночью в аэропорту Калуги тоже принимались аналогичные меры. Они действовали с 2:34 до 5:54. Такие же ограничения вводили в воздушных гаванях Тамбова, Чебоксар и Геленджика.

Утром в российском Минобороны рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 БПЛА самолетного типа. Больше всего вражеских дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области — 13. Над Воронежской областью нейтрализовали 10 дронов, четыре — над Липецкой областью. Еще один беспилотник обезвредили в Брянской области и пять — над акваторией Черного моря.

Ранее мэр Таганрога объявила день траура после атаки ВСУ.