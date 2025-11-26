Мэр Таганрога объявила день траура после атаки ВСУ

В Таганроге после атаки ВСУ объявили день траура 27 ноября

В Таганроге Ростовской области объявили 27 ноября днем траура после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написала мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, значительное количество гражданских объектов инфраструктуры», — написала она.

Градоначальник добавила, что в городе приспустят флаги, учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что предстоит снос двух домов. В результате атаки ВСУ 15 жителей двухэтажного дома на Инструментальной улице полностью утратили свое имущество. В соседнем доме была разрушена одна квартира. В настоящее время продолжается фиксация ущерба и сбор заявлений на выплаты пострадавшим. Из резервного фонда Таганрога на эти цели будет выделено 19 млн рублей, отметил Слюсарь.

25 ноября в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне атаки беспилотников ВСУ.

