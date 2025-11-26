Силы ПВО ночью предотвратили атаку десятков дронов ВСУ в России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Черным морем. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, больше всего вражеских дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области — 13. Также десять БПЛА сбили над Воронежской областью, четыре — над Липецкой областью. Еще один беспилотник обезвредили в Брянской области и пять — над акваторией Черного моря, говорится в официальной сводке МО.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край и Ростовская область подверглись одному из самых продолжительных и массированных налетов украинских беспилотников, которые «несли до 60 кг взрывчатки». В результате атак пострадали люди, повреждены дома и социальные объекты. Местным жителям пришлось спасаться в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами. В одном из районов Новороссийска люди слышали предупреждения не только об атаке вражеских БПЛА, но и о радиационной опасности, химической атаке, паводках и штормовом предупреждении. Очевидцы назвали эту ночь «страшной».

Ранее в Чебоксарах из-за атаки БПЛА по ряду улиц ввели ограничения для транспорта.