В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Геленджика отменены. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, аэродром готов к полноценной работе с 8:30 утра по московскому времени. Ранее введенные ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропорту Геленджика были введены в 3:08 мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Чувашии проводили эвакуацию после атаки украинских дронов.