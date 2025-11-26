В трех российских аэропортах сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и Чебоксар. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

О введении мер безопасности в аэропорту Тамбова Кореняко сообщил 25 ноября в 23:32 мск, в Калуге — в 2:34 мск, а в воздушной гавани города Чебоксары — в 3:15 мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее российская авиакомпания сообщила о задержке рейсов, следующих в Сочи.