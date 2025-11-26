Аэропорт Калуги временно ограничил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

25 ноября стало известно, что аэропорт Тамбова приостановил полеты самолетов.

За день до этого в московском аэропорту Шереметьево предупредили о возможном увеличении времени обслуживания рейсов после введения временных ограничений на прием и отправку воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее российская авиакомпания сообщила о задержке рейсов, следующих в Сочи.