На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо число россиян, оформивших самозапрет на кредиты

Григоренко: самозапрет на кредиты установили 17 миллионов россиян
true
true
true
close
Shutterstock/Tero Vesalainen

Самозапрет на кредиты оформили 17 миллионов россиян. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты на кредиты. Это по-настоящему сумасшедшие цифры», — сказал он во время выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

До этого директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов. По мнению эксперта, для многих граждан это аналог заморозки кредитной карты: решение, которое «страхует от себя самого».

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в свою очередь напомнил, что снятие и повторная установка самозапрета бесплатны. При этом он призвал россиян помнить, что вне зависимости от типа самозапрета (полный или частичный) на ряд кредитов он в настоящее время не распространяется. К их числу относятся ипотека, автокредиты, образовательные кредиты.

Ранее в Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами