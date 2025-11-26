Названо число россиян, оформивших самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты оформили 17 миллионов россиян. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты на кредиты. Это по-настоящему сумасшедшие цифры», — сказал он во время выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

До этого директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов. По мнению эксперта, для многих граждан это аналог заморозки кредитной карты: решение, которое «страхует от себя самого».

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в свою очередь напомнил, что снятие и повторная установка самозапрета бесплатны. При этом он призвал россиян помнить, что вне зависимости от типа самозапрета (полный или частичный) на ряд кредитов он в настоящее время не распространяется. К их числу относятся ипотека, автокредиты, образовательные кредиты.

Ранее в Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт.