Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США

Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Шесть авиационных компаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения авиарегулятора США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP), которое привело слова президента профсоюза венесуэльской ассоциации авиакомпаний Марисела де Лоайса.

Он уточнил, что речь идет о бразильской авиакомпании GOL, испанской Iberia, колумбийской Avianca, португальской TAP, чилийской Latam и Carribean из Тринидада и Тобаго.

21 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомления для летчиков (NOTAM), в котором заявило о рисках полетов в районе Венесуэлы. Оно будет действовать по 19 февраля 2026 года.

На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

16 ноября авианосец США Gerald R. Ford прибыл в Карибский бассейн на фоне эскалации с Венесуэлой. На борту боевого корабля находятся десятки тактических самолетов.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

Ранее президент Венесуэлы призвал ополченцев к борьбе против ЦРУ.

