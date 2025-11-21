США выпустили предупреждение о рисках полетов в районе Венесуэлы

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомления для летчиков (NOTAM), в котором заявило о рисках полетов в районе Венесуэлы. Об этом говорится в соответствующем сообщении.

«Операторам рекомендуется соблюдать осторожность при полетах в районе обслуживания полетов Майкетия (SVZM FIR) на всех уровнях высоты из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в или вокруг Венесуэлы. Существующие угрозы могут представлять потенциальный риск для воздушных судов на всех высотах, включая этапы пролета, прибытия и вылета, а также для аэропортов и воздушных судов, находящихся на земле», — сказано в уведомлении.

Оно будет действовать с 21 ноября по 19 февраля 2026 года.

На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

16 ноября авианосец США Gerald R. Ford прибыл в Карибский бассейн на фоне эскалации с Венесуэлой. На борту боевого корабля находятся десятки тактических самолетов.

За день до этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества».

14 ноября Пентагон объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

