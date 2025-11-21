На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Венесуэлы призвал ополченцев к борьбе против ЦРУ

Мадуро призвал ополченцев защитить производственные объекты Венесуэлы от ЦРУ
Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал ополченцев национальной милиции защитить производственные объекты на территории республики от диверсий со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом политик сказал на встрече с представителями рабочего класса, трансляцию вел телеканал Venezolana de Television.

Мадуро заявил, что ЦРУ получило задание подорвать экономику Венесуэлы.

По словам венесуэльского лидера, необходимо обеспечить безопасность и защитить от ЦРУ «нефтегазовые предприятия, электроэнергетику, транспорт и другие производственные объекты. Плану американской службы будет противостоять сила рабочего класса, отметил политик.

19 ноября газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для американских военных действий.

Ранее Трамп согласился говорить с Мадуро.

