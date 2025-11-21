Большинство опрошенных россиян положительно оценили работу Путина

Уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину составляет 75%, а 76% опрошенных граждан оценили его работу на посту главы государства положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Работу правительства положительно оценили 46% участников опроса, работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина — 53% респондентов.

Уровень поддержки партии «Единой России» составил 39%, КПРФ — 8%, ЛДПР — 9%, «Справедливой России» — 3%, «Новых людей» — 4%.

Опрос проводился в период с 14 по 16 ноября среди 1,5 тысячи россиян.

Исследование, проведенное в начале ноября, показало, что Путину доверяют восемь из десяти опрошенных россиян (77%), при этом 78% респондентов положительно оценили работу российского лидера.

До этого Аналитический центр ВЦИОМ узнал мнение россиян о прошедшем в августе саммите президентов РФ и США на Аляске. Согласно результатам исследования, 68% респондентов положительно оценили итоги этих переговоров, 6% — отрицательно.

Ранее Путина назвали самым популярным лидером в мире.